В Самарской области пенсионерка приютила в своей резиновой квартире 17 мигрантов

Пенсионерка понесет уголовную ответственность Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области сотрудники полиции вновь зафиксировали нарушение миграционного законодательства. Пенсионерка решила нажиться на иностранцах.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, 76-летняя пенсионерка незаконно поставила на учет в своей квартире 17 иностранных граждан. При этом, женщина не собиралась предоставлять жилье мигрантам. За каждого «прописанного» она получала деньги. Соседи местной жительницы рассказали, что никогда не видели мигрантов в доме. Ранее женщину уже предупреждали об ответственности.

Задержанная признала свою вину и рассказала, что за свои «услуги» получила более 2 тысяч рублей. В отношении пенсионерки возбуждено уголовное дело.

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