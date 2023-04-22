Губернатор Самарской области рассказал о приоритетных задачах развития региона

В регионе подвели итоги работы МСУ за прошлый год. Фото: пресс-служба правительства СО

В День местного самоуправления прошел съезд Ассоциации «Совет муниципальных образований Самарской области», куда вошли все главы городов, районов и сельских территорий региона. Дмитрий Азаров посетил встречу в режиме видеоконференции.

Глава региона поздравил руководителей местного самоуправления с профессиональным праздником. Глава города Самары Елена Лапушкина выступила с основным докладом, в котором подвела итоги работы муниципалитетов за прошлый год. Работу руководителей нацелили на достижение национальных целей и реализацию нацпроектов.

Елена Лапушка отметила, что в прошлом году главы городов и районов сосредоточились на решении вопросов, связанных с проведением СВО и оказании гуманитарной помощи. Муниципалитеты активно включились в реализацию проекта «Возвращение». Помимо этого, в регионе активную поддержку властей получают общественные инициативы, особой популярностью пользуется проект «СОдействие». За последние 6 лет на конкурс поступили около 2000 общественных проектов, половину из которых реализовали. Глава Самары поблагодарила губернатора за помощь. В прошлом году местным бюджетам предоставили стимулирующие дотации на 4 млрд 630 млн рублей.

Главы городов и районов во время мероприятия выступили с предложениями, направленными на поддержку инициатив местных жителей. В том числе: благоустройство территорий, ремонт и строительство новых социальных и инфраструктурных объектов. В конце встречи Дмитрий Азаров предложил создать гостевые маршруты, подчеркивающие исторический облик муниципалитетов. Губернатор отметил важность выполнения задач, поставленных президентом РФ,

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