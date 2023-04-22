В Самаре могут переименовать остановку ТЦ «Пирамида»

В городе могут изменить название остановки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местным жителям рассказали о возможном изменении названия остановки общественного транспорта. Специалисты предложили переименовать остановку у торгового центра «Пирамида».

Согласно проекту постановления заседания комиссии по присвоению наименований остановочным пунктам, старую остановку хотят переименовать в «Сквер «Солнечная Поляна». Название остановки изменят для маршрутов общественного транспорта. В том числе для автобуса №50, для трамваев №5, №7, №11, №12, №22, №24 и маршрутных автобусов №21м и №261.

Напомним, два года назад несколько скверов получили новое название. Так, в Промышленном районе в сквере на улице Солнечной появилась Солнечная поляна, по которой могут прогуляться местные жители.

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