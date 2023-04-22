В Самаре пройдут отключения холодной воды 24, 25 и 27 апреля 2023 года

Жителей ждет временное отключение холодной воды Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре сотрудники ресурсоснабжающей вновь проведут профилактические работы. На время их деятельности пройдут временные отключения холодной воды.

По информации «РКС-Самара», отключения стартуют в понедельник, 24 апреля. ХВС приостановят в частном секторе по 10-й, 11-й, 12-й и 13-й линиях, а также на улице Сквозной. Воды не будет с 09:00 до 17:00. Во вторник, специалисты установят бойлер на улице Советской Армии, 25. Работы планируют выполнить с 10:00 до 13:00.

Помимо этого, временное отключение ждет жителей улиц Мальцева, 2. Работы проведут с 10:00 до 17:00

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