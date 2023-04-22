Глава Самары проверила содержание Заводского шоссе

В городе перенесли субботник из-за погодных условий. Фото: мэрия

В Самаре глава города Елена Лапушкина проверила санитарное содержание Заводского шоссе. В регионе продолжают месячник по благоустройству территории.

По информации городской администрайии, 17 апреля состоялась встреча с руководителями предприятий на Заводском шоссе. Представителей прихвали привести в порядок прилегающий дороги к их заводам, магазинам и мастерским. Руководителей обязали очистить территории от граффити, объявлений, ликвидировать парковку на газонах, а также вывезти мусор. Глава города проверила содержание Заводского шоссе.

Ситуация изменилась к лучшему. В связи с погодными условиями общегородской субботник перенесли на следующую неделю. Мэр поблагодарила всех, кто сегодня решил внести свой вклад в преображение города.