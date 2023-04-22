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НовостиОбщество22 апреля 2023 9:57

В Самаре осужденную, зарезавшую подругу из-за золотых зубов, оставили в колонии

Самарчанка пыталась выйти на свободу
Алена ПРОВКИНА
Женщину оставили в колонии

Женщину оставили в колонии

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местная жительница зарезала свою подругу ради золотых зубов. Местная жительница пыталась выйти на свободу.

По информации прокуратуры Самарской области, злоумышленница виновна в совершении ряда преступлений. На ее счету разбойные нападения и более двух убийств. Осужденная оказалась в колонии из-за убийства знакомой. Женщина решила выпить со своей знакомой, а после накинулась на нее со своим подельником, чтобы вырвать золотые зубы. Оказалось, зубы были не из золота, а простыми железными коронками.

После неудачи подсудимая добила жертву ножом. Женщину приговорили к колонии на 19 лет. Недавно заключенная попыталась выйти по УДО, но суд отказал в удовлетворении ходатайства.