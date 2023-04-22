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НовостиОбщество22 апреля 2023 10:36

В Самаре бывший замглавы департамента управления имуществом понесет уголовную ответственность

Его подозревают в злоупотреблении полномочиями
Алена ПРОВКИНА
Чиновнику назначили условный срок

Чиновнику назначили условный срок

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре бывшего заместителя главы департамента управления имуществом подозревают в злоупотреблении служебными полномочиями. Чиновник понесет уголовную ответственность.

По информации прокуратуры Самарской области, бывшего замглавы департамента признали виновным в совершении двух преступлений. Подсудимый, вопреки интересам службы, принял работы по ремонту квартир в Куйбышевском районе. Оказалось, жилье не было отремонтировано по муниципальному контракту с 2021 года. Подозреваемый принял работу без замечаний и осуществил оплату в 135 тысяч рублей из городского бюджета.

Ленинский районный суд признал чиновника виновным и приговорил его к условному сроку на полтора года, а также запретил занимать должность в государственных и муниципальных органах на 2 года.

Чиновник был уволен со службы еще в 2021 году из-за утраты доверия. Подсудимый пытался восстановиться, но ему было отказано.