Глава Самары проверила санитарное содержание Заводского шоссе

Горожане вышли на субботник, несмотря на погоду

В Самаре глава города Елена Лапушкина проверила санитарное содержание Заводского шоссе. Руководителей предприятий и организаций попросили привести в порядок дороги, прилегающие к их заводам и производствам.

В начале недели глава города пообщалась с руководителями предприятий, расположенных на Заводском шоссе. Самарцев попросили очистить территории от граффити, объявлений, а также ликвидировать парковку на газонах и собрать мусор. В конце недели Елена Лапушкина проверила содержание территории.

- Видно, что ситуация после совещания, которое мы провели с руководителями, меняется к лучшему. С главами районов на месте сегодня еще раз проговорили детали. Необходимо довести до конца вопросы, связанные с внешним видом заборов вдоль Заводского шоссе, уборкой мусора, устранением незаконной рекламы, которая портит общий облик. Малыми усилиями можно навести приличный и хороший внешний вид шоссе, - отметила глава города.

В городе из-за пасмурной погоды принято решение перенести общегородской субботник на следующую неделю. Несмотря на это, многие горожане решили внести свой вклад в преображение города. Мэр поблагодарила земляков за работу. Кроме того, самарцы могут поучаствовать во Всероссийском онлайн-голосовании за новые объекты благоустройства.

В городе реализуют нацпроект «Жилье и городская среда». Благодаря голосам жителей, будут выбраны пространства для дальнейшего благоустройства.