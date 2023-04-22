В Самарской области диалог глав муниципалитетов с губернатором прошел в конструктивной форме

Глава региона пообщался с главами муниципалитетов. Фото: пресс-служба Самарской области

В Самарской области состоялся диалог между главами муниципальных образований и Губернаторов Дмитрием Азаровым. Встреча прошла в открытой и конструктивной атмосфере.

В губернии прошел День местного самоуправления 21 апреля 2023 года. Глава региона в режиме видеоконференции принял участие в съезде Ассоциации «Совет муниципальных образований Самарской области», куда вошли главы городов, районов и сельских поселений. Встречу объединили темы СВО, новые вызовы в экономике и желание не сбавлять темпы развития.

Своей оценкой поделился глава Приволжского района. Евгений Богомолов отметил вклад Дмитрия Азарова в развитие региона в непростой период. Несмотря на все испытания, в области продолжают появляться новые объекты здравоохранения, образования и дороги. В частности, Евгений Богомолов обратил внимание на перемены в сельском хозяйстве и благоустройстве. Глава территории пообещал не сбавлять темпы развития и выразил поддержку губернатору.

- Рад тому, что вы готовы участвовать в выборной кампании этого года. Я, как и многие мои земляки поддерживаем это решение, - отметил Евгений Богомолов.

К главе Приволжского района присоединились и другие главы муниципалитетов, поддержав решение губернатора участвовать в выборах. Об этом также заявили глава с.п. Новый Буян Елена Тихонова и глава городского поселения Суходол Илья Беседин.

- Мы видим, сколько Вы делаете на благо нашей Самарской области и на благо нашего Красноярского района. Думаю, каждый житель видит, насколько преображается наша губерния. Мы видим это на всех тех территориях, которые мы возглавляем. Мы готовы поддержать Вас в этих выборах, и я думаю, что победа будет за нами, - сказала Елена Тихонова.