Депутаты и сотрудники СГД вышли на субботник

В Самаре состоялся традиционный парламентский субботник 22 апреля 2023 года. Депутаты и сотрудники Самарской Губернской Думы вышли на уборку в сквере Дмитрия Устинова.

Парламентские субботники не только делают город чище и уютнее, но и помогают сплотить коллектив. Подобные уборки давно стали значимым мероприятием в городе. В этом году погода не подвела, сотрудники и депутаты, благодаря общим усилиям, провели большую работу и очистили сквер от мусора. Территорию привели в порядок. Председатель СГД Геннадий Котельников отметил, что апрельские субботники для него стали традицией еще со студенческих времен.

- Это большой праздник коллективного труда, люди бодрые, радостные, настроенные на работу. И главное, что это делается во благо города и наших сограждан. От всех нас зависит очень многое: ведь убрать мусор, сделать территорию вокруг красивой – это естественное желание человека, - подчеркнул Геннадий Котельников.