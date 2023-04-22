В Самаре для посетителей открылись двери Ботанического сада

Ботанический сад открыл свои двери для посещений. Фото: Самарский университет

В Самаре для посещений распахнул двери Ботанический сад. Специалисты рассказали о времени работы территории.

По информации пресс-службы Самарского университета им. Королева, сад работает в будни с 10:00 до 20:00, а в выходные с 10:00 до 17:00. Среда – санитарный день. Посетителей предупредили, что сейчас в областной столице сезон клещей.

В ботаническом саду запрещена химическая обработка. Участок является особо охраняемой природной территорией, химия вредна для растений. Специалисты не рекомендуют ходить по газонам и не наступать на них. Детям и взрослым запрещено перемещаться по саду на самокатах, велосипедах и других транспортных средствах.