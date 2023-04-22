В Самаре произошла массовая авария на пересечении улиц Дыбенко и Советской Армии

Страшная авария произошла днем 22 апреля. Фото: Самара ДТП"

В Самаре днем в субботу, 22 апреля 2023 года, произошла массовая авария. Горожане поделились кадрами страшного столкновения.

Судя по опубликованным кадрам в социальных сетях, дорожное происшествие случилось на пересечении улиц Дыбенко и Советской Армии. На место прибыли сотрудники спецслужб и бригада скорой помощи. Видимо, на участке столкнулись четыре легковых автомобиля, один водитель был за рулем арендованный машины. О пострадавших не сообщается.

Редакция «КП-Самара» направила запрос на получении информации в пресс-службу ГУ МВД России по Самарской области. Подробности уточняются.