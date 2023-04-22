В Самарской области ожидается похолодание в выходные дни

В регионе пройдут дожди Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области ожидается понижение температуры 22 и 23 апреля 2023 года. В регионе пройдут умеренные дожди.

По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», в ближайшие выходные погода будет под влиянием атмосферного фронта. Ожидаются небольшие и умеренные дожди. В дальнейшим вырастет атмосферное давление. Осадки постепенно прекратятся, небо прояснится, а температура воздуха вновь вернется к двадцатиградусной отметки в дневные часы.

Напомним, областную столицу накроет целая серия магнитных бурь. Метеочувствительным горожанам следует подготовиться. В этот период возможны головные боли и даже депрессия.