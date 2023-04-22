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НовостиОбщество22 апреля 2023 14:25

Из Казани в Самару могут запустить скоростной поезд

Он будет проходить через Ульяновск
Алена ПРОВКИНА
В регионе может появится еще один скоростной маршрут

В регионе может появится еще один скоростной маршрут

Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Из Казани в Самарскую область планируют запустить скоростной поезд. Маршрут также будет проходить через Ульяновск.

По информации «КП-Ульяновск», ранее уже была договоренность между главой Ульяновской области, главой Татарстана и главой Самарской области Дмитрием Азаровым. Помимо указанных направлений, в маршрут могут добавить ОЭЗ «Алабуга» и Уфу. Алексей Русских отметил, что планирует приложить все усилия для реализации задуманного проекта.

Судя по всему, маршрут будет не только пассажирским, но и грузовым. Подобное решение сможет улучшить экономику сразу нескольких регионов.