Из Казани в Самару могут запустить скоростной поезд

В регионе может появится еще один скоростной маршрут Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Из Казани в Самарскую область планируют запустить скоростной поезд. Маршрут также будет проходить через Ульяновск.

По информации «КП-Ульяновск», ранее уже была договоренность между главой Ульяновской области, главой Татарстана и главой Самарской области Дмитрием Азаровым. Помимо указанных направлений, в маршрут могут добавить ОЭЗ «Алабуга» и Уфу. Алексей Русских отметил, что планирует приложить все усилия для реализации задуманного проекта.

Судя по всему, маршрут будет не только пассажирским, но и грузовым. Подобное решение сможет улучшить экономику сразу нескольких регионов.