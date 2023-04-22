В Самаре пьяный мужчина прокатился по рельсам, зацепившись за трамвай

Мужчина зацепился за трамвай. Фото: "Самара ДТП"

В Самаре местные жители продолжают придумывать, как бесплатно прокатиться на общественном транспорте. Пьяный горожанин решил зацепиться за трамвай.

Кадры опубликовали очевидцы днем 22 апреля 2023 года. Судя по предоставленному видео, пьяный местный житель решил вспомнить молодость и зацепился за последний вагон трамвая. Выглядит все достаточно небезопасно, ноги «пассажира» оказались под транспортом, а сам он неуверенно держится за выступающие части.

В комментариях под видео пользователи почувствовали ностальгию по детству, когда сами пытались проехать «зайцем». Напомним, такое занятие достаточно опасно и может привести к летальному исходу