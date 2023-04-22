Самарцы пожаловались на огромные ямы на Кировском мосту

Пользователи опубликовали кадры. Фото: "Самара ДТП"

В Самаре местные жители переживают из-за огромных ям на Кировском мосту. Горожане боятся дальнейшего обрушения.

Сегодня, 22 апреля 2023 года, местные жители поделились кадрами очередного дорожного дефекта. На этот раз проблемы заметили на Кировском мосту. Часть строения начала крошиться. Бетонное покрытие местами провалилось, оставив каркас конструкции и зияющую дыру.

В комментариях пользователи считают, что строение не выдерживает многолетней нагрузки. Напомним, специалисты выяснили, на что чаще всего жалуются горожане в социальных сетях. Оказалось, на первом месте – состояние дорожного покрытия.