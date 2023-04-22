Врачи рассказали самарцам, к чему приводит недостаток сна

Недосып чреват разбитостью и усталостью Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области врачи рассказали, к чему приводит недостаток сна. Организму необходим отдых и восстановление.

По информации министерства здравоохранения региона, во время сна в организме активизируется регенерация тканей, выработка гормонов и активная настройка нервной системы на новый рабочий день. Недостаток сна негативно сказывается на всем организме, а в особенности на работе мозга. Хронический недосып приводит к ухудшению памяти, снижению внимания, раздражительности и подавленному состоянию.

Помимо этого, специалисты доказали, что недостаток сна может привести к повышению массы тела из-за нарушения выработки «гормонов сытости». Оптимально спать от 6 до 8 часов в день.