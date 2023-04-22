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НовостиОбщество22 апреля 2023 17:05

В Самаре местные жители нашли на земле мужчину в луже крови

У потерпевшего была несвязная речь
Алена ПРОВКИНА
Мужчине вызвали бригаду скорой помощи

Мужчине вызвали бригаду скорой помощи

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местные жители опубликовали в социальных сетях страшные кадры. Горожане заметили на земле пенсионера в луже крови.

О происшествии стало известно в конце апреля 2023 года. Очевидцы шли по дороге в микрорайоне Крутые Ключи и заметили на земле мужчину в луже крови. Самарцы отмечают, что потерпевший не был пьян и имел несвязную речь. На вид ему около 70-75 лет. В руках пенсионер держал буханку хлеба.

Жители не нашли телефона у мужчины и вызвали бригаду скорой помощи. О состоянии пенсионера пока неизвестно.