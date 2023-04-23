Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов рассказал, что чуть не умер во время матча в Самаре

«Крылья Советов» сыграли «Химками» на прошлых выходных
Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов признался, что чуть не умер во время матча с «Крыльями Советов» в Самаре. По словам футболиста, он был в недостаточной форме.
– Я неделю болел, перед матчем с «Крыльями» тренировался один-два дня. В Самаре вышел на поле на 30 минут и чуть не умер. Сейчас набираю форму, – цитирует Мирзова Sport24.
Напомним, самарские «Крылья» встретились с «Химками» в субботу, 15 апреля 2023 года. Матч законился со счетом 0:0.
Что касается Резиуана Мирзова, в текущем сезоне он отыграл 20 матчей за «Химки» в РПЛ. На его счету три гола и две голевые передачи.
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