«Крылья Советов» и «Пари Нижний Новгород» показали составы на матч 24 тура РПЛ

Игра пройдет в Нижнем Новгороде. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Пари Нижний Новгород» и «Крылья Советов» опубликовали составы на игру 24 тура Российской премьер-лиги. Матч пройдет в Нижнем Новгороде сегодня, 23 апреля 2023 года, стартовый свисток прозвучит в 15:00 по самарскому времени (14:00 по московскому).

У «Крыльев» игру с первых минут начнут Ломаев, Горшков, Евгеньев, Солдатенков, Рассказов, Костанца, Бабкин, Зуев, Гарре, Цыпченко и Писарский. В запасе остались Овсянников, Фролов, Гапонов, Зотов, Коваленко, Витюгов, Ежов, Чиркович, Рахманович, Хлусов и Шитов.

- Гленн Бейл сегодня не сыграет из-за дисквалификации. Александр Солдатенков возвращается в состав после травмы, Роман Ежов вернулся в заявку после восстановления от повреждения, - уточнили в пресс-службе «КС».

У нижегородцев в старте Нигматуллин, Александров, Каккоев, Гоцук, Майга, Михайлов, Соколов, Стоцкий, Рыбчинский, Сулейманов и Янсане. В запасе остались Анисимов, Масоэро, Юлдошев, Глушаков, Жигулев, Севикян, Корнюшин, Шарипов, Калинский, Шильцов, Кротов и Яковлев.

Напомним, «Крылья» и «Пари НН» - соседи по турнирной таблице. Самарцы идут на 12 месте, нижегородцы – на 13, они отстают от «КС» на шесть очков.