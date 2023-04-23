В Тольятти пьяный пассажир украл телефон у таксиста, чтобы тот следил за дорогой

В отношении буйного тольяттинца возбудили уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти мужчина попал под уголовное дело после ссоры с таксистом. Мужчине не понравилось, что водитель пользовался телефоном во время поездки, и он украл смартфон. Информацию сообщили в ГУ МВД по региону.

О произошедшем в полицию сообщил 65-летний пострадавший. Мужчина рассказал, что пассажир выхватил телефон у него из рук и скрылся. По приметам оперативники узнали своего подучетного – ранее судимого 31-летнего жителя Автограда.

После задержания мужчина признался, что был сильно пьян и во время ссоры с таксистом очень разозлился, после чего решил забрать его сотовый. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж», он находится под подпиской о невыезде. Телефон вернули хозяину.

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