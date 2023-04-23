В Самарской области ожидаются сильные магнитные бури в конце апреля 2023 года

Многие жители губернии могут почувствовать недомогание Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарскую область в конце апреля 2023 года нагрянут сильные магнитные бури. Информацию сообщили специалисты Gismeteo.

Возмущения начнутся уже в понедельник, 24 апреля 2023 года. К 7:00 активность достигнет 6 баллов, затем в течение всего дня задержится на отметке в 4 балла. Во вторник, 25 апреля, ожидаются небольшие возмущения - 3 балла.

26, 27, 28, 29 и 30 апреля геомагнитная активность вернется вновь. Ее индекс во все указанные дни составит 5 баллов.

Почувствовать недомогание в этот период могут многие жители губернии, однако на метеозависимых людях активность сказывается сильнее. Для улучшения самочувствия специалисты советуют больше гулять на свежем воздухе, избегать тяжелых физических нагрузок, пить чистую воду и отдыхать.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.