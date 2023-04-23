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НовостиПроисшествия23 апреля 2023 14:38

УАЗ вспыхнул на улице Ташкентской в Самаре 23 апреля 2023 года

Огонь полностью охватил машину
Валентина ПОЛИКАРПОВА
ЧП попало на камеры очевидцев

ЧП попало на камеры очевидцев

Фото: скриншот с видео

Вечером в воскресенье, 23 апреля 2023 года, в областной столице произошло ЧП. На улице Ташкентской загорелся автомобиль УАЗ. Информацией в соцсетях поделились очевидцы.

На кадрах, опубликованных самарцами, видно, что огонь охватил водительскую кабину автомобиля. Пламя вырывалось из окон, а от самой машины шел густой черный дым.

Отметим, что официальная информация о происшествии в настоящий момент не поступала. Сведения о пострадавших также остаются неизвестными.

Напомним, утром в воскресенье в Самаре также произошло небольшое происшествие с участием общественного транспорта. На улице Ташкентской трамвай сошел с рельсов. Обошлось без пострадавших.