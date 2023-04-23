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НовостиПроисшествия23 апреля 2023 15:55

Появились подробности ЧП с загоревшимся УАЗом на ул. Ташкентской в Самаре

Автомобиль вспыхнул прямо во время движения
Валентина ПОЛИКАРПОВА
На месте ЧП работали пожарно-спасательные службы

На месте ЧП работали пожарно-спасательные службы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стали известны подробности ЧП с загоревшимся в Самаре УАЗом. Напомним, автомобиль вспыхнул на улице Ташкентской вечером в воскресенье, 23 апреля 2023 года.

Как сообщили в ГУ МЧС по Самарской области, информация о происшествии поступила на пульт в 17:58. Все случилось на улице Ташкентская, 167. УАЗ загорелся прямо во время движения.

На месте происшествия работали 6 человек, была задействована 1 АЦ. О пострадавших не сообщается.

Напомним, ранее в Самаре также произошло массовое ДТП. В субботу, 22 апреля, на улице Дыбенко столкнулись сразу четыре автомобиля. В результате аварии пострадали двое человек.

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