Пенсионер из США бросил солнечную Флориду ради Самары

Мужчина признается, что город ему очень понравился Фото: Антон СЕНЬКО

Пенсионер из США бросил солнечную Флориду ради России. 64-летний Майкл Мелесия переехал в нашу страну летом 2022 года. Сейчас он живет в столице 63-го региона. Об этом американец сообщил в интервью «КП-Самара».

Майкл Мелесия родился во Флориде. У него четверо детей и пятеро внуков. Недавно мужчина ушел на пенсию и решил сменить место жительства. Вариантов было несколько, но в итоге выбор пал на Россию. Мужчина собрал свои вещи и взял билет в один конец в Калининград.

– Могу поблагодарить Бога за то, что я читал Достоевского и Толстого в школе. Эти авторы и посеяли во мне семена любопытства, которые, правда, не приносили плодов почти 50 лет. Однажды Черчилль сказал, что Россия — это загадка, завернутая в тайну и помещенная внутрь головоломки. Так вот, это выражение актуально и сейчас, – поделился Майкл.

Сейчас мужчина живет в Самаре, но оставаться здесь надолго не планирует. Однако он отмечает, что город ему очень понравился, и он будет рекомендовать областную столицу туристам.

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