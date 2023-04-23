В Тольятти произошла потасовка с участием подростков 23 апреля 2023 года

Сейчас в произошедшем разбираются следователи Фото: скриншот

Очередной скандал с участием подростков произошел в ТЦ «Русь на Волге» в Тольятти. Несовершеннолетние затеяли спор с посетителями постарше. Об этом в социальных сетях сообщили местные жители. Они также поделились видеозаписью с места происшествия.

На опубликованных кадрах видно, что мужчина и молодой парень о чем-то спорят. После этого начинается потасовка.

– Подростки ходили с шокерами, били тех, кто младше их. Они кричали на старших и устроили в торговом центре потасовку, – пишут очевидцы событий.

Разобраться в причинах и обстоятельствах конфликта теперь предстоит следователям. В СУ СК по Самарской области начали проверку по факту публикации.

– 23 апреля 2023 года в соцсетях был опубликован материал, в котором сообщалось о совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетнего в ТЦ в Тольятти. По данному факту начата доследственная проверка, выясняются обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, – рассказали в региональном СУ СК.

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