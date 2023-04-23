Мужчина выпал из окна второго этажа на Мехзаводе в Самаре

Пострадавший вылетел прямо с москитной сеткой. Фото: Подслушано Самара

Воскресный день в Самаре оказался богатым на различного рода происшествия. Утром с рельсов сошел трамвай, а позднее на ул. Ташкентской загорелся УАЗ. Вечером стало известно о новом ЧП. На сей раз – на Мехзаводе. Там мужчина выпал из окна. Информацией поделились очевидцы.

По словам горожан, все случилось в 13 квартале в доме №18. Мужчина вылетел из окна второго этажа вместе с москитной сеткой.

– Та квартира пользуется нехорошей славой, пьянки там регулярные. Никто не заметил, что мужчина выпал. Упавший пытается встать и пойти домой. Ждем скорую помощь, – поделились очевидцы произошедшего.

На опубликованных фотографиях видно, что падение оказалось нелегким – мужчина лежал на асфальте весь в крови. О его состоянии на текущий момент не сообщается.

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