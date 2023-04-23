Благодаря донорской крови пациентка может жить нормальной жизнью Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

47-летней жительнице Самары перелили 208 литров донорской крови. Такие результаты были достигнуты в период с ноября 2012 по апрель 2023 года. Об этом сообщил заведующий кафедрой госпитальной терапии с курсом поликлинической терапии и трансфузиологии, проректор СамГМУ, доктор медицинских наук, профессор Игорь Давыдкин.

– У пациентки был выявлен повышенный уровень тромбоцитов. После был поставлен диагноз – эссенциальная тромбоцитемия. Спустя 7 лет непрерывного лечения состояние, к сожалению, стало ухудшаться, начал нарастать анемический синдром, развился вторичный посттромбоцитемический миелофиброз. Костный мозг перестал вырабатывать клетки крови, сформировалась гемотрансфузионная зависимость, – поделился Игорь Давыдкин.

Вот уже 11 лет самарчанка каждый месяц отправляется на лечение в отделение гематологии. Специалисты проводят ей трансфузии донорских эритроцитов и тромбоцитов. Благодаря донорской крови женщина может жить нормальной жизнью.

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