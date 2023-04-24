Жителям Самарской области посчастливилось наблюдать красочное северное сияние 23 апреля 2023

Необычное явление наблюдали местные жители в селах Кирилловка и Ягодное. Фото: alpha.glamping

В воскресенье, 23 апреля 2023 года, небо Самарской области озарило северное сияние. Жители региона поделились красочными кадрами в социальных сетях.

Необычное явление наблюдали местные жители в селах Кирилловка, Хрящевка и Ягодное Ставропольского района Самарской области. Небо окрасилось в фиолетовые, красные, зеленые и розовые оттенки.

— Первый раз в жизни я увидела такую красоту! Глаз оторвать было невозможно, мы даже не знали о том, что такое ожидается, всей семьей выбежали на улицу смотреть, — написала жительница региона в соцсетях.

В этом году северное сияние в Самарской области наблюдается не в первый раз. Фото: alpha.glamping

В этом году северное сияние в Самарской области наблюдается не в первый раз. В марте свидетелями небесного представления были жители Большеглушицкого района. Как рассказал «КП-Самара» астроном Евгений Баранский, полярное сияние в Самарской области является довольно редким явлением. Его появление зависит от ряда факторов, начиная от мощности магнитной бури.

Так и в этот раз фантастическое зрелище россиянам подарила геомагнитная буря. В воскресенье вечером до Земли «долетел» выброс плазмы, случившийся на Солнце 21 апреля. Удивительное природное явление наблюдали в разных городах России.

Фантастическое зрелище подарила геомагнитная буря. Фото: alpha.glamping

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