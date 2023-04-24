В Самаре оперативники задержали мужчину с 27 свертками наркотика

По данному факту возбуждено уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Самары отправится под суд за незаконное приобретение наркотика. Мужчина забрал запрещенные вещества в тайнике и планировал раздать их «клиентам». Информацию сообщили в областном ГУ МВД.

45-летнего самарца задержали около одного из домов на улице Балаковской. Мужчина добровольно достал из куртки 27 свертков с наркотиком массой более 19 грамм, что относится к крупному размеру. Выяснилось, что их он забрал в тайнике неподалеку от ТЦ в Красноглинском районе.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в значительном размере). В ближайшее время он предстанет перед судом.

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