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НовостиОбщество24 апреля 2023 4:47

Жители Самары считают английский и китайский языки самыми полезными для карьеры

О востребованности на рынке труда английского языка говорит каждый второй самарец
Ирина СИНЕГУБОВА
Еще 17% самарцев отметили, что в их работе не нужен никакой иностранный язык.

Еще 17% самарцев отметили, что в их работе не нужен никакой иностранный язык.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Опрос SuperJob показал, что самым полезным для карьеры жители Самары считают знание английского и китайского языков.

О востребованности на рынке труда английского языка говорит каждый второй самарец (48%). По мнению 9% горожан в профессиональном росте значимую роль мог бы сыграть китайский. Другие языки упоминались гораздо реже: немецкий назвали 4%, а итальянский, японский и арабский – по 2%.

Еще 17% самарцев отметили, что в их работе не нужен никакой иностранный язык. О значимости английского языка для карьеры чаще всего говорят жители до 34 лет (55%), китайского – от 35 до 44 лет (18%).

Также согласно опросу, по мнению самарцев, владение английским и китайским языками не утратит своей значимости и в ближайшие десятилетия. 66% опрошенных родителей считают, что для будущего их ребенка было бы наиболее полезно знать английский, а 26% – китайский.

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