Таможенники изъяли почти 5,5 тысяч пачек безакцизных сигарет в табачном магазине Самары

сейчас рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: Самарская таможня

В табачном магазине Самары таможенники обнаружили безакцизные сигареты. Из оборота было изъято почти 5,5 тысяч пачек сигарет.

— Табачная продукция была не маркирована акцизными марками Российской Федерации и на ней отсутствовала специальная маркировка средствами идентификации, — сообщили в пресс-службе Самарской таможни.

Основная часть товара производства России и Республики Беларусь. Помимо этого, выявили сигареты, на упаковке которых не указана страна изготовления. Сигареты изъяли сотрудники полиции, сейчас рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Всего за 1 квартал 2023 года сотрудники таможни провели 17 таких проверок. С нарушением правил маркировки было выявлено 11 745 единиц табачной продукции, в их числе сигареты и табак для кальяна.

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