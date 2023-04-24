«Паровоз Победы» с военной техникой впервые прибудет в Самару 5 мая 2023 года

Во главе «Паровоза Победы» будет действующий празднично украшенный паровоз «Лебедянка». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В пятницу, 5 мая 2023 года, в 11:10 на железнодорожный вокзал Самары прибудет ретро-состав «Паровоз Победы». Он впервые совершит праздничный тур.

— В состав включены платформы с военной техникой времен Великой Отечественной войны и пассажирские вагоны Бессмертного полка, — рассказали в пресс-службе Куйбышевской железной дороги.

Во главе «Паровоза Победы» будет действующий празднично украшенный паровоз «Лебедянка». Все желающие смогут сфотографироваться с уникальными военными экспонатами, стать участниками реконструкции, воссоздающей атмосферу 1945 года, встречи солдат вернувшихся с фронта и праздничного концерта.

Помимо этого, на станциях пройдет акция «Георгиевская лента». Помимо Самары, с 29 апреля по 5 мая «Паровоз Победы» посетит Уфу, Бугульму, Набережные Челны, Ульяновск-Центральный, Рузаевку и Пензу-1. Общая протяженность праздничного тура составит почти 2,5 тысячи км.

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