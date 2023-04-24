Больше 650 гимнасток приняли участие в открытом турнире в Тольятти

В три соревновательных дня уложились не только выступления юных гимнасток, но и совместные мастер-классы знаменитых спортсменок.

В Тольятти прошел открытый турнир по художественной гимнастике на призы заслуженного мастера спорта, трехкратной чемпионки мира и Европы Ксении Поляковой. Соревнования прошли уже в третий раз, в этом году они собрали больше 650 участников от шести лет и старше из разных регионов России.

- Юные спортсменки, включая членов сборной Самарской области и страны, представляли Тольятти, Самару, Саратов, Саранск, Ульяновск и Москву, - рассказали организаторы.

Титульным спонсором турнира по гимнастике выступило АО «ОХК Уралхим», соревнования прошли при поддержке ПАО «Тольяттиазот».

- Соревнования по художественной гимнастике такого масштаба – знаковое событие для Тольятти. Для юных гимнасток, которые только начинают профессиональную карьеру, присутствие титулованных спортсменов на турнире станет мощной мотивацией для продолжения тренировок и достижения высоких результатов, - уверен руководитель по организации спортивно-оздоровительных мероприятий ПАО «ТОАЗ» Арсен Джалилов. - Приятно, что с каждым годом количество участников турнира растет, и новые регионы присоединяются к соревнованиям. Тольяттиазот оказывает поддержку соревнованиям по различным видам спорта, помогая юным спортсменам заявить о себе на высоком уровне и раскрыть потенциал.

Титульным спонсором турнира по гимнастике выступило АО «ОХК Уралхим», соревнования прошли при поддержке ПАО «Тольяттиазот».

В три соревновательных дня уложились не только выступления юных гимнасток, но и совместные мастер-классы знаменитых спортсменок, среди которых были Ксения Полякова, Екатерина Сиротина и Татьяна Сергаева.