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НовостиСпорт24 апреля 2023 7:27

Больше 650 гимнасток приняли участие в открытом турнире в Тольятти

В автограде собрались спортсменки из нескольких регионов страны
Роман АБРАМСКИЙ
В три соревновательных дня уложились не только выступления юных гимнасток, но и совместные мастер-классы знаменитых спортсменок.

В три соревновательных дня уложились не только выступления юных гимнасток, но и совместные мастер-классы знаменитых спортсменок.

В Тольятти прошел открытый турнир по художественной гимнастике на призы заслуженного мастера спорта, трехкратной чемпионки мира и Европы Ксении Поляковой. Соревнования прошли уже в третий раз, в этом году они собрали больше 650 участников от шести лет и старше из разных регионов России.

- Юные спортсменки, включая членов сборной Самарской области и страны, представляли Тольятти, Самару, Саратов, Саранск, Ульяновск и Москву, - рассказали организаторы.

Титульным спонсором турнира по гимнастике выступило АО «ОХК Уралхим», соревнования прошли при поддержке ПАО «Тольяттиазот».

- Соревнования по художественной гимнастике такого масштаба – знаковое событие для Тольятти. Для юных гимнасток, которые только начинают профессиональную карьеру, присутствие титулованных спортсменов на турнире станет мощной мотивацией для продолжения тренировок и достижения высоких результатов, - уверен руководитель по организации спортивно-оздоровительных мероприятий ПАО «ТОАЗ» Арсен Джалилов. - Приятно, что с каждым годом количество участников турнира растет, и новые регионы присоединяются к соревнованиям. Тольяттиазот оказывает поддержку соревнованиям по различным видам спорта, помогая юным спортсменам заявить о себе на высоком уровне и раскрыть потенциал.

Титульным спонсором турнира по гимнастике выступило АО «ОХК Уралхим», соревнования прошли при поддержке ПАО «Тольяттиазот».

Титульным спонсором турнира по гимнастике выступило АО «ОХК Уралхим», соревнования прошли при поддержке ПАО «Тольяттиазот».

В три соревновательных дня уложились не только выступления юных гимнасток, но и совместные мастер-классы знаменитых спортсменок, среди которых были Ксения Полякова, Екатерина Сиротина и Татьяна Сергаева.