В Самаре мужчина обчистил доверчивого соседа, пока тот лежал в больнице

Подозреваемый забрал из дома 60 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Самары поплатился за свою доверчивость. Он дал знакомому ключи от дома, а тот его обокрал. Информацию сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

По данным полиции, 49-летний пострадавший дал знакомому ключи от своего дома на улице Набережной – тот помогал вести домашнее хозяйство. Спустя время хозяин жилища получил травму и лег в больницу. А вернувшись обнаружил, что у него из дома пропали 60 тысяч рублей.

Подозрения самарца пали на соседа. Их подтвердили полицейские – они выяснили, что он внезапно раздал часть долгов и закупился в магазинах. После задержания мужчина во всем сознался.

В отношении него возбудили уголовное дело по го ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража). Он находится под стражей, расследование продолжается.

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