Лже-правоохранители похитили 1,5 млн рублей у электромеханика из Самары

После совершения операций звонивший перестал выходить на связь. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре мошенники под видом сотрудников правоохранительных органов похитили у 26-летнего местного жителя, который работает электромехаником, более 1,5 миллионов рублей.

— Молодому человеку на телефон позвонил мужчина. Он представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что деньги с банковского счета необходимо перевести на «безопасный счет», — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Обосновал он это тем, что надо якобы защитить денежные средства, которые там лежат.

Самарец поверил лже-специалисту и выполнил все требуемые от него действия под диктовку. В результате он перевел на продиктованный счет мошенника более 1,5 миллионов рублей.

После совершения операций звонивший перестал выходить на связь. Спустя время мужчина понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции напоминают, что при поступлении подобных звонков надо прервать разговор.

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