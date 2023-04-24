Начался прием заявок на Научную премию с призовым фондом 60 миллионов рублей

В России поддерживают ученых, изучающих искусственный интеллект. Фото: https://ru.freepik.com/author/rawpixel-com.

Премия поддерживает ученых, работающих в России, которые ведут активную исследовательскую деятельность и открывают новые перспективы развития науки и технологий. Общий призовой фонд составляет 60 млн рублей. Сопредседателями Комитета премии в этом году стали президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и ректор Сколковского института науки и технологий, академик РАН Александр Кулешов.

Научная премия была учреждена Сбером в 2021 году.

В 2023 году Комитет выберет трех новых победителей. Заявки для участия принимаются в трех номинациях:

- физический мир — физика, химия, астрономия, науки о Земле и технические науки;

- науки о жизни — биология, медицина и сельскохозяйственные науки;

- цифровая вселенная — математика (включая математические методы в экономике), компьютерные науки и информатика (включая искусственный интеллект и машинное обучение).

На соискание премии выдвигаются российские и иностранные ученые, ведущие свою деятельность в РФ, внесшие серьезный вклад в развитие науки и технологий и продолжающие активную научно-исследовательскую деятельность. Номинировать ученых могут российские организации, ведущие научную, исследовательскую или образовательную деятельность, а также персонально российские и международные ученые, предприниматели и представители инвестиционного сообщества в сфере технологий. Заявки проходят независимую экспертизу.