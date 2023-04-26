В Самаре покажут текстильные картины, которые сравнивают с романами Толстого и Толкина

Впервые в Самаре можно будет увидеть собрание из 80 работ Натальи Владимировны Мурадовой, среди них огромные гобелены, колонны, театральные занавесы. Раньше местные ценители искусства специально летали в Москву, чтобы увидеть тканные высказывания признанного мастера в Российской академии художеств, Третьяковской галерее и других музеях и выставочных центрах. Наталья Владимировна гордится, что ее текстильные произведения украшают интерьеры Московского Кремля, Верховного Суда РФ на Поварской, а также находятся в крупнейших музеях мира.

Каждая работа - это живописное полотно внушительных размеров, которые вмещают столько сюжетных линий, деталей, подтекстов, поэтому искусствоведы сравнивают их с романами Льва Толстого и Дж.Р.Р. Толкина. Наталье Мурадовой удалось разработать свою собственную поэтику и технику с использованием самых неожиданных предметов и материалов: бархат, шелк, акварель, акрил, фотопленка, авторские фото, бисер, вышивка. Кроме того, самарцы увидят высказывания, в которые буквально вшиты стихотворные строки Анны Ахматовой, Иосифа Бродского, Беллы Ахмадулиной, Владислава Ходасевича – любимых поэтов знаменитого художника. Интересно, что признанный во всем мире мастер текстиля Наталья Мурадова сама приедет в Самару на открытие выставки.

Экспозиция художественного текстиля «Условный знак. Стежок» Народного художника Натальи Мурадовой можно будет увидеть с 28 апреля до 11 июня 2023 года.

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