В Тольятти судебные приставы заставили родителей проверить здоровье 2-летнего ребенка

Меры были приняты после нескольких бесед. Фото: ГУФССП по Самарской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти родители занялись здоровьем двухлетней дочери только после вмешательства судебных приставов. Информацию сообщили в ГУФССП по Самарской области.

По информации службы, родители должны были отправить ребенка к медикам, чтобы те проверили его на наличие аутоиммунного заболевания. Меры приняты не были, и вопрос пришлось решать через суд, который обязал отправить малышку на дообследование.

В дело также вмешались судебные приставы. Они запретили супругами покидать пределы РФ и провели ряд бесед. Благодаря этим мерам родители все-таки показали дочку специалистам.

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