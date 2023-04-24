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НовостиОбщество24 апреля 2023 9:01

В Самарской области в ходе рейдов 368 водителей привлекли к ответственности за «тонировку»

Сотрудники полиции в выходные дни работали в усиленном режиме
Ирина СИНЕГУБОВА
В состоянии алкогольного опьянения за рулем ездили 78 водителей.

В состоянии алкогольного опьянения за рулем ездили 78 водителей.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В ходе целенаправленных рейдов в Самарской области с 21 по 23 апреля полицейские выявили более 2000 различных правонарушений.

В состоянии алкогольного опьянения за рулем ездили 78 водителей, а без водительских удостоверений – 21 житель региона. Нарушили правила перевозки детей 64 раз.

Также зафиксировано 83 случая, когда водители не предоставили преимущества в движении пешеходам, а пешеходы нарушили ПДД около 193 раз. За «тонировку» к ответственности привлекли 368 водителей.

В отношении 10 человек, которые не привели автомобиль в надлежащее состояние, составили административные материалы. Теперь им грозит штраф до 4 тысяч рублей, административный арест до 15 суток либо обязательные работы до 120 часов.

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