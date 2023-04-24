Оперативники ищут мужчину, который дал почещину подростку в ТЦ в Тольятти

Полицейские уже пообщались с пострадавшим парнем Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Появились новые подробности потасовки, которая произошла в торговом центре «Русь на Волге» в Тольятти 23 апреля 2023 года. Конфликт вспыхнул между компанией подростков, а после в него вмешался взрослый мужчина. Он ударил несовершеннолетнего.

Полицейские нашли пострадавшего парня. 14-летний подросток рассказал, что пришел с друзьями на фуд-корт. Там у них произошла ссора с компанией молодых людей, во время которого он забрал бейсболку у одного из них. После парень попросил участников конфликта продолжить разборки на улице. В этот момент в ссору вмешался другой посетитель ТЦ.

– Мужчина, на вид которому около 30 лет, сделал замечание 14-летнему подростку, который громко выражался нецензурной бранью. Между взрослым и подростком завязался конфликт и мужчина нанес пощечину несовершеннолетнему, – рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Молодой человек сообщил полицейским, что не имеет претензий к участникам конфликта и сожалеет о своем поведении. Аналогичной позиции придерживается его мама.

По информации регионального СУ СК, в настоящий момент принимаются процессуальные действия, направленные на установление мужчины, который ударил подростка.

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