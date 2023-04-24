Двое пенсионеров пострадали при столкновении Suzuki и Mitsubishi в Самарской области

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В воскресенье, 24 апреля 2023 года, в Самарской области произошла авария с участием двух иномарок. В результате пострадали двое пожилых людей. Информацию сообщили в ГУ МВД по региону.

Согласно материалам ГИБДД, все случилось в 13:55 в Волжском районе. 81-летний водитель Suzuki Grand Vitara ехал по дороге «Самара - Новокуйбышевск» в сторону села Воскресенка. На 16 километре он выехал на встречную полосу, где столкнулся с Mitsubishi Outlander, за рулем которого был 62-летний мужчина. В результате аварии пострадали двое человек.

– В медицинское учреждение доставлены водитель и 76-летняя женщина-пассажир автомобиля Suzuki Grand Vitara, где им назначено амбулаторное лечение, – пояснили в региональном ГУ МВД.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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