Художник по свету самарского театра Эмиль Авраменко стал обладателем «Золотой маски»

Эмиль Авраменко работает в САТОБ с 2018 года. Фото: пресс-служба театра

Один из сотрудников Самарского театра оперы и балета стал обладателем главной театральной премии России. Речь идет о художнике по свету Эмиле Авраменко.

Молодой человек получил театральную премию «Золотая маска» за лучшую работу художника по свету в музыкальном театре в проекте Ксении Михеевой и Союза театральных деятелей России «Место, которого ещё не было».

— Поздравляем Эмиля! Гордимся плодотворным сотрудничеством, желаем новых свершений, — написали в пресс-службе театра.

Эмиль Авраменко работает в САТОБ с 2018 года. Как художник по свету он оформил спектакли «Птица Феникс возвращается домой» в «СамАрт», «Фрекен Жюли» в театре «Грань», «В списках не значился» в театре «Суббота» и др.

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