В бюджет Самары внесли изменения с учетом 19,3 млрд рублей из вышестоящих бюджетов

На капремонт пищеблоков школ и их оснащение оборудованием выделят 43,2 млн рублей. Фото: гордума Самары

В бюджет Самары внесли изменения с учетом безвозмездных поступлений средств вышестоящих бюджетов, размер которых в 2023 году составил 19,3 миллиардов рублей. Об этом сообщили в гордуме Самары на 45-м заседании 20 апреля.

Как отметил председатель Алексей Дегтев средства вышестоящих бюджетов учитываются в основном при организации бесплатного горячего питания обучающихся начальных классов, в этом году на эти цели направят 671,2 миллиона рублей.

Также на проведение капитального ремонта пищеблоков школ и их оснащение оборудованием – 43,2 миллиона рублей, обустройство объектов образования для инвалидов и создание условий для инклюзивного образования – 2,2 млн рублей, обеспечение жильем и реконструкцию детского оздоровительного учреждения «Волжанка» – 21 млн рублей.

Помимо этого, на обновление здания театра «Мастерская» направят 227,4 миллиона рублей. Денежные средства планируется выделить и на поддержку отрасли культуры, развитие муниципального транспорта, реконструкцию и ремонт дорог.

Денежные средства предусмотрены и на строительство бассейна в Куйбышевском районе, детского сада в Промышленном, нового музейно-выставочного центра «Самара космическая» с планетарием, закупку 12 трамваев и модернизацию 5 трамвайных вагонов, а также капитальный ремонт вагонов метро.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал