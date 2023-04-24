В Самарской области горе-грабитель оставил кровь на месте преступления

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Октябрьск Самарской области местный житель обратился за помощью в полицию. Он рассказал, что из его дома украли электроинструменты.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, в начале марта текущего года потерпевший обратился к правоохранителям и рассказал о краже. Оказалось, из его частного дома пропали электрические инструменты, общая сумма ущерба составила 3500 рублей. Сотрудники полиции прибыли на место, где нашли ДНК подозреваемого. Горе-грабитель оставил отпечатки и капли крови.

Злоумышленника удалось задержать. Ранее мужчина уже был судим за убийство. Задержанный признал свою вину и рассказал, что продал инструменты прохожему. Возбуждено уголовное дело.