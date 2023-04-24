В Самаре некоторые компании продолжают принимать меры по борьбе с коронавирусом

Многие руководители продолжают принимать меры по борьбе с инфекцией Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре 3 из 10 компаний продолжают проводить мероприятия по борьбе с коронавирусом. Подобные решения приняли из-за нового подвида «Арктур».

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, 30% опрошенных работодателей признались, что по-прежнему принимают меры по борьбе с распространением коронавируса. В 62% компаний подобных решений не планируют принимать. Чаще всего руководители проводят санитарную обработку помещений, закупают антисептики и санитайзеры. Помимо этого, респонденты используют рецикуляторы воздуха и стараются соблюдать социальную дистанцию.

Напомним, за прошедшие сутки коронавирусом заразились 304 человека в Самарской области. В медицинские учреждения госпитализировали 14 человек.