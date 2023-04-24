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НовостиОбщество24 апреля 2023 11:06

Расписание четырех судов из Самары изменилось с 24 апреля 2023 года

Пассажиров просят быть внимательнее при планировании поездки
Ирина СИНЕГУБОВА
Жители региона могут ознакомиться с актуальным расписанием.

Жители региона могут ознакомиться с актуальным расписанием.

Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

С понедельника, 24 апреля 2023 года, изменилось расписание четырех маршрутов по Волге из Самары. Об этом сообщили в Самарском речном пассажирском предприятии.

— Так, суда будут ходить по обновленному расписанию из областного центра в Рождествено, Зольное, Гаврилову Поляну и Винновку, — говорится в сообщении.

В связи с этим жителей Самарской области, которые планируют отправиться по одному из четырех маршрутов, просят быть внимательнее при планировании поездки. Пассажиры могут посмотреть актуальное расписание на сайте или уточнить его по телефонам: 8(846)222-91-91, 8(846)222-93-37,89170114221.

Напомним, 17 апреля речной транспорт запустили из Самары в Шелехметь, Ширяево и Гаврилову поляну.

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