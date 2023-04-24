Более 36 тысяч кубометров мусора вывезли в ходе месячника по благоустройству в Самаре

Сейчас в Самаре дороги местного значения сдали под мойку. Фото: администрация Самары

На совещании в администрации Самары обсудили ход месячника по благоустройству. По данным на 24 апреля всего вывезли более 36 тысяч кубометров собранного мусора.

В областном центре уже прошло три средника и три субботника, в них участвовали более 280 тысяч человек. В рамках месячника приводят в порядок улично-дорожную сеть, общественные городские пространства и дворы.

Сейчас в Самаре дороги местного значения сдали под мойку, основное количество объектов улично-дорожной сети избавили от накоплений прошедшего сезона. Была зачищена и прилотковая зона проезжих частей. Помимо этого, отремонтировали 1656 дорожных ограждений.

Специалисты продолжают подметать и мыть пешеходные дорожки, собирать и вывозить зимние накопления, прочесывать газоны. Также проводится санитарная обрезка и валка аварийных деревьев, ремонт урн, скамеек, ограждений, элементов детских и спортивных площадок. А граффити в парках и скверах стирают с поверхностей.

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