«Паровоз Победы» прибудет в Самару 5 мая 2023 года

Паровоз прибудет в Самару. Фото: Куйбышевская железная дорога

В Самару в преддверии 9 мая вновь прибудет «Паровоз Победы». Состав прибудет на станцию 5 мая 2023 года.

По информации Куйбышевской железной дороги, паровоз посетит крупнейшие станции Куйбышевской дороги и проедет более 2500 километров. Во главе поезда будет паровоз «Лебедянка», платформы с военной техникой, а на стоянках организуют реконструкцию «Победного Мая 1945 года». В это время также проведут акцию «Георгиевская лента».

«паровоз Победы» прибудет в Самару 5 мая в 11:10 по местному времени. Это будет его финальная остановка. Также паровоз посетит Уфу, Бугульму, Набережные Челны, Ульяновск-Центральный, Рузаевку, Пензу.