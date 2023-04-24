Жительница Самарской области предстанет перед судом за помощь в покупке водительских прав

Материалы уже переданы в суд Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница Красноярского района предстанет перед судом из-за посредничества во взяточничестве. Предполагается, что она обещала помощь в покупке водительских прав. Информацию сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

Следствие полагает, что в декабре прошлого года обвиняемая встретилась с мужчиной, который передал ей 45 тысяч рублей. За эту сумму она обещала ему помочь получить водительские права категории «С» без обучения в автошколе.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве). Материалы уже переданы в суд, где они будут рассмотрены по существу.

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